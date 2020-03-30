В Баку в отношении 428 нарушителей карантина применены административные меры (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В отношении 428 лиц, нарушивших правила особого карантинного режима, в том числе владельцев 98 объектов общепита, применены меры административного воздействия, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Главное управление полиции города Баку.

Кроме того, из раскрытых преступлений пять – это преступления, оставшиеся нераскрытыми в предыдущее время.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям были раскрыты 14 фактов, связанных с незаконным оборотов наркотов и три факта кражи.

Также был задержан один человек, находящийся в розыске по разным статьям УК Азербайджана.

Один человек, объявленный пропавшим без вести, был найден и передан семье.

(Текст: Кямаля Сеидова.)