В Баку в отношении 428 нарушителей карантина применены административные меры (версия 2)
Первая версия в 11:13
БАКУ /Trend/ - В отношении 428 лиц, нарушивших правила особого карантинного режима, в том числе владельцев 98 объектов общепита, применены меры административного воздействия, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Главное управление полиции города Баку.
Кроме того, из раскрытых преступлений пять – это преступления, оставшиеся нераскрытыми в предыдущее время.
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям были раскрыты 14 фактов, связанных с незаконным оборотов наркотов и три факта кражи.
Также был задержан один человек, находящийся в розыске по разным статьям УК Азербайджана.
Один человек, объявленный пропавшим без вести, был найден и передан семье.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
Лента новостей
Нацкомиссия по правам человека Пакистана осудила т.н. «выборы» на оккупированных территориях Азербайджана
В Азербайджане ограничения в связи с особым карантинным режимом к лицам старше 65 лет не будут касаться депутатов
В Азербайджане предложено присвоение особого статуса врачам, потерявшим жизнь в борьбе с коронавирусом
Страховое сообщество должно оперативно подготовить план перехода на удаленный режим работы - Ассоциация страховщиков Азербайджана