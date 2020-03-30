Пробный экзамен для поступления в резидентуру стал бесплатным

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), в целях оказания поддержки студентам, готовящимся к поступлению в резидентуру, с учетом введенного особого карантинного режима в стране, на портале otk.az разместит первый этап вступительных экзаменов в резидентуру (по азербайджанскому и русскому языку). Онлайн экзамены будут бесплатными до июля сообщает Trend со ссылкой на центр.

По данным источника, в ближайшие дни на портале будет размещен бесплатный вариант экзамена на оценку знаний по первым базовым предметам.

Студенты, желающие сдать экзамен онлайн, могут зарегистрироваться на портале и проверить свои знания в любое время суток.

По завершении онлайн экзамена можно ознакомиться с его результатами, пересмотреть тестовые задания, проанализировать и сравнить ответы.

С правилами регистрации на портале и записи на экзамен можно ознакомиться в разделе "инструкции".