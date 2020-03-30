Фонд Гейдара Алиева организовал дезинфекцию ряда предприятий в поддержку работы, проводимой государством в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией (ВИДЕО, ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева организовал дезинфекцию ряда предприятий в поддержку работы, проводимой государством в сфере борьбы с коронавирусной (COVID-19) инфекцией, передает Trend.

Так, здания и территории, на которых расположены ясли и детские дома, школы-интернаты, Учреждение социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста, Детский психоневрологический центр, которым постоянно покровительствует Фонд, были продезинфицированы.

В то же время указанным учреждениям была выделена помощь, состоящая из дезинфицирующих средств, масок и других защитных средств. Бригады врачей провели тренинги для жителей и работников этих учреждений о необходимых профилактических мерах в рамках особого карантинного режима.

Также Фондом Гейдара Алиева была оказана необходимая организационная поддержка в соблюдении режима социальной изоляции, действующих правил оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. Для максимального ограничения общения с внешней средой персонала Учреждения социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста, где проживают пожилые граждане, входящие в группу риска заражения вирусом, при организации Фонда создана долгосрочная система дежурств.