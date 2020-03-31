Садагат Велиева: Выход из дома может привести к заражению и смерти

БАКУ /Trend/ - Болезни, которые передаются воздушно-капельным путем опасны для жизни. Новый вид вируса на сегодняшний день представляет огромную угрозу для здоровья наших граждан и общества. Поэтому наши граждане должны быть максимально осторожны, соблюдать карантинные нормы, сознавать свою ответственность перед собой, семьями и обществом сообщила Trend главный врач противотуберкулезного диспансера, депутат Милли Меджлиса (парламента) Садагат Велиева

Она отметила, что, возможно, некоторые люди могут легкомысленно воспринимать суть борьбы с заболеваниями. Но если другие вирусы заражают человека воздушно-капельным путем, то в нашем случае, уязвимы и глаза. Нужно понимать, с какой угрозой мы сталкиваемся и относиться к проблеме серьезно. Как врач-фтизиолог, работающий в этой области сорок лет, я очень хорошо понимаю, насколько опасны такие вирусные болезни:

«Анализ процессов показывает, что ситуация с коронавирусом может стать еще хуже, если мы будем вести себя безответственно, не будем соблюдать правила. Число зараженных и смертей увеличивается, и есть вероятность , что эти показатели будут множится. Во избежание этого каждый человек должен защищать себя, каждый должен знать, что, потенциально, выход из дома означает заражение и смерть от контакта с каждым посторонним человеком. Каждый безответственный шаг, каждое нарушенное правил может привести к заражению и поставить в угрозу жизнь свою и окружающих. Как врач, я прошу каждого из наших сограждан граждан не выходить из дома, если в этом нет необходимости, соблюдать правила карантина. Надежный способ избежать этого всеобщего бедствия - попросту не выходить из дома».