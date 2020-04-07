БАКУ/Trend/ - В связи с пандемией коронавируса в Азербайджане не сокращаются рабочие места, а наоборот, хоть и небольшим штатом, в стратегически важные организации страны принимаются на работу люди.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, в течение последних 10 дней в числе трудовых договоров наблюдается рост.

"Предприниматели, воспользовавшись государственной поддержкой, не должны допускать случаев сокращения работников. Устанавливается причина аннулирования каждого трудового договора. Государство поможет предпринимателям в том случае, если они не будут сокращать штат своих работников. В настоящее время 690 тысяч работников ненефтяной сферы имеют трудовые договора", - сказал Бабаев.

Министр добавил, что в Азербайджане предусматривается дальнейшее упрощение механизма страхования от безработицы.