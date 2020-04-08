Сеть “Nar” обеспечивает страну бесперебойным и высокоскоростным интернетом

БАКУ/Trend - “Nar” полностью обеспечивает стабильность сети в связи с возрастающим телекоммуникационным спросом абонентов в период карантина. Для обеспечения спроса в мобильной связи, как в столице, так и в регионах, а также для предоставления бесперебойного высокоскоростного интернета, оператор расширил объем сети во всех базовых станциях. В целях обеспечения стабильности мобильной связи и поддержки пользователей проводятся работы по анализу и оптимизации сети в режиме 24/7, технический персонал же работает в усиленном режиме.

Отметим, что теперь, благодаря различным выгодным интернет пакетам "Nar", абоненты общаются еще больше. Так, по сравнению с предыдущим периодом, в период карантина объем потребления интернета в сети "Nar" возрос на 20%.

На сегодняшний день, базовые станции “Nar” с технологиями 4G и 4/4.5G обеспечивают 54 региона страны высокоскоростным интернетом и услугами связи. За прошедший год, мобильный оператор расширил географию действия своих 4G/4.5G станций на 245%, а диапазон охвата населения на 80%.

Компания “Azerfon” (торговая марка “Nar”) начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. “Nar” - первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,7% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и более 8700 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.