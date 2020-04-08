Центр Гейдара Алиева поддержал Италию (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В среду на здании Центра Гейдара Алиева была размещена проекция флага Италии, сообщает Trend.

Отметим, в знак солидарности Азербайджана с международным сообществом в борьбе с распространением пандемии COVID-19, ежедневно на здании Центра Гейдара Алиева, являющемся архитектурным памятником мирового масштаба, под аккомпанемент национальной музыки будет демонстрироваться флаг одного из государств, пострадавшего от вируса.

Флаги меняются ежедневно в соответствии с очередностью первой буквы названия страны в английском алфавите. Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам сильно пострадавшим от распространения COVID-19.