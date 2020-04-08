Лицам, находящимся под стражей, будет оказана бесплатная психологическая помощь

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении правил внутренней дисциплины мест содержания под стражей" сообщает Trend , соответствующее постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Лицам, находящимся под арестом, будет оказана бесплатная психологическую помощь в порядке, установленном законом Азербайджана "О психологической помощи".

Оказание медицинской помощи задержанным или арестованным лицам, а также их содержание в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с "Правилами оказания медицинской помощи задержанным или арестованным лицам, а также их содержания в медицинских учреждениях", утвержденными постановлением номер 67 Кабинета Министров Азербайджана от 18 апреля 2013 года.