Адресную государственную соцпомощь в Азербайджане получают более 78 тыс. семей

БАКУ /Trend/ - В апреле число семей, получающих адресную государственную социальную помощь, увеличилось на 13,5 процента, т.е. на 9300 семей, или 38 тысяч человек, в результате чего число получающих эту помощь достигло 330 тысяч человек (78 300 семей), сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

Сумма помощи каждой семье составила 222 маната.

Отметим, что в соответствии с Планом мер, утвержденным Кабинетом министров в связи с исполнением распоряжения главы государства от 19 марта 2020 года, предоставление адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, у которых срок назначения помощи в период особого карантинного режима истекает, продлено до первого числа следующего после окончания карантинного режима месяца.

(Текст: Кямаля Сеидова)