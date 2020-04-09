Министр культуры Абульфас Гараев провел видеоприем граждан (ФOTO)

Общество 9 апреля 2020 16:39 (UTC+04:00)
Министр культуры Абульфас Гараев провел видеоприем граждан (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - Министр культуры Абульфас Гараев 9 апреля провел видеоприем предварительно записавшихся граждан, выслушал их обращения и ответил на вопросы.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, в видеоприеме приняли участие заместитель министра культуры Рафиг Байрамов, начальник Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры Закир Султанов, руководитель аппарата Фикрет Бабаев, руководители региональных отделений и другие должностные лица министерства.

Абульфас Гараев рассказал о мерах, предпринятых государством для предотвращения коронавирусной инфекции в стране, подчеркнул важность соблюдения гражданами специальных правил, применяемых государством. Министр отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой соответствующие государственные органы предпринимают решительные шаги в борьбе с коронавирусом, и наша страна скоро преодолеет это сложное испытание.

Министр высоко оценил проделанную работу по управлению культурной сферой страны, предоставлению гражданам культурных услуг, проведению видеозанятий, виртуальных экскурсий по музеям и заповедникам, организации онлайн-услуг библиотек, а также меры, принятые другими культурными учреждениями в этом направлении. Абульфас Гараев оценил дальнейшее развитие и устойчивую реализацию таких мер как требования современности.
В то же время было отмечено, что проекты и инициативы, выдвинутые министерством культуры, приветствуются общественностью. Министр призвал работников культуры эффективно использовать сложившуюся ситуацию для развития своего творчества и внесения вклада в дальнейшее обогащение культурной жизни нашей страны в целом.

Затем были выслушаны обращения граждан.

Во время видеоприема были озвучены обращения граждан по поводу организации онлайн-конкурсов для талантливых детей в различных областях культуры, проведения общереспубликанского конкурса чтецов, расширения онлайн-занятий, реализации проекта «История, живущая в регионах», создания экспозиции в Историко-краеведческом музее Исмаиллинского района и передачи на баланс музея, открытия новых рабочих мест в Государственном музее азербайджанского ашугского искусства имени Ашуга Гусейна Бозалганлы Товузского района, организации онлайн-курсов повышения квалификации.

Граждане также обратились к министру в связи с производством медицинских масок в швейных кружках при учреждениях культуры, а также развитием творческой индустрии и оказанием поддержки для выделения местными исполнительными органами власти в районах и городах, охватываемых региональными отделениями, определенных мест для осуществления продаж, в связи с восстановлением программного обеспечения для отображения ресурсов библиотечного фонда на сайтах, оснащением библиотек техническим оборудованием в соответствии с современными стандартами и по поводу других вопросов.

Все обращения граждан были выслушаны, поднятые вопросы были должным образом оформлены. Некоторые обращения были решены на месте. Обращения, требующие исследований, были взяты под контроль и даны указания по их решению в рамках законодательства.
В заключение Абульфас Гараев подчеркнул важность проведения видеоприемов, а также отметил, что наряду с личным приемом граждан, также важно продолжать эту форму общения и в будущем.

Министр культуры Абульфас Гараев провел видеоприем граждан (ФOTO) - Gallery Image
Министр культуры Абульфас Гараев провел видеоприем граждан (ФOTO) - Gallery Image
Министр культуры Абульфас Гараев провел видеоприем граждан (ФOTO) - Gallery Thumbnail
Министр культуры Абульфас Гараев провел видеоприем граждан (ФOTO) - Gallery Thumbnail
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