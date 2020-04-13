В Азербайджане названо число семейных пар, отказавшихся от развода

БАКУ /Trend/ - Из 602 человек (301 пара), обратившихся для развода в январе и феврале этого года, 126 человек отказались от развода после беседы с психологом, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство юстиции.

Согласно информации, из обратившихся для развода в январе 324 человека были привлечены к беседе с психологом, в феврале - 278. Благодаря чему в январе 50 (25 пар), а в феврале 76 человек (38 пар) впоследствии отказались от развода.

В министерстве отметили, что за первые три месяца 2020 года зарегистрированы 12 311 новых браков, из них в январе - 4 353, в феврале - 4 027, в марте - 3 931.

В этом году зафиксировано 3 940 разводов, из них 1 467 - в январе, 1 493 - в феврале, 980 - в марте.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)