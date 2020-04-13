Система выдачи разрешений на передвижение в Азербайджане будет применена во многих странах

БАКУ /Trend/ - Система выдачи разрешений на передвижение (на портале https://icaze.e-gov.az/), созданная в Азербайджане в связи с введением особого карантинного режима, вызвала интерес у ряда стран.

Как сообщает в понедельник Trend, многие страны уже намереваются внедрить данную систему.

В их число вошли такие страны как Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ.

Отметим, что благодаря совместной деятельности Центра развития «Электронного правительства» при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба ASAN) и министерства внутренних дел была разработана "Система выдачи разрешений и мониторинга в период применения особого карантинного режима".

С целью обеспечения передвижения сотрудников соответствующих государственных и частных структур в связи со служебной необходимостью, портал İcaze.e-gov.az обеспечивает выдачу разрешений на передвижение этим лицам.

Напомним, что в рамках особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничения на передвижения граждан.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности субъектов экономической деятельности в сложившейся ситуации, Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений на передвижение граждан в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года.

Допускается передвижение следующих лиц после внесения работодателем их данных в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи:

- привлеченных к работе сотрудников государственных органов, в том числе принадлежащих государству юридических лиц и созданных от имени государства публичных юридических лиц;

- сотрудников предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей и их работников, продолжение деятельности которых разрешается в направлениях, установленных Постановлением Кабинета министров Азербайджана №120 от 30 марта 2020 года.

- сотрудников, необходимых для обеспечения охраны и технической безопасности юридических лиц, осуществление деятельности которых приостановлено.

- волонтеров общественного объединения «Волонтеры ASAN», «Региональное развитие», движения «Волонтеры аграрного развития», студентов-волонтеров «Бир», волонтеров министерства труда и социальной защиты населения.