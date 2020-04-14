Министерство образования Азербайджана о продлении учебного года в стране

БАКУ/Trend/ - Заместитель министра образования Идрис Исаев прокомментировал вопрос о продлении учебного года в связи с особым режимом карантина в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, Исаев отметил, что в период карантина по учебной программе проводятся телеуроки.

"По завершении режима карантина нами будет проведена оценка сложившейся ситуации. Если в этом будет необходимость, то мы вынесем решение о продлении учебного года. Но если станет ясно, что такой необходимости нет, и ученики в определенной мере усвоили учебную программу, то данный вопрос не будет рассматриваться", - сказал Идрис Исаев.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса с начала марта по все стране временно приостановлено обучение во всех учебных заведениях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)