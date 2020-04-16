Рамин Байрамлы: В нашей стране созданы все условия для деятельности медицинских работников, обучающихся за рубежом (версия 2)

первая версия в 11:27

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане созданы все условия для деятельности медицинских работников, обучающихся за рубежом.

Об этом сообщил Trend председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в рамках государственной программы образования за рубежом в Турции обучались 764 человека, из них 560 получили медицинское образование. 384 - в резидентуре, 173 получили базовое высшее медицинское образование, трое получили степень магистра и 16 - докторское образование.

«Для наших коллег были созданы очень хорошие условия для работы в Азербайджане. Я желаю, чтобы наша молодежь в конце этого трехмесячного проекта решила продолжить работать в Азербайджане»,- сказал он.