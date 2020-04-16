Рамин Байрамлы: В стране нет недостатка в медиках (версия 2)

Как сказал Trend, об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"Число пациентов, выздоравливающих от коронавируса в Азербайджане, может еще больше возрасти в ближайшие дни. В стране нет недостатка в медиках. Сегодня используется 30-40 процентов коечного фонда. Я надеюсь, что мы выйдем из этой ситуации с минимальным ущербом", - сказал он.

Координатор REACT-C19 Хамза Зейтуноглу отметил, что в рамках данного проекта в 16 больницах будут проведены работы по поддержке в борьбе с коронавирусом.

По его словам, сначала они окажут поддержку Азербайджану в борьбе с коронавирусной пандемией в четырех больницах в Баку, а затем в регионах.

Руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджы добавила, что, несмотря на большое количество заявок на участие в проекте, были отобраны 19 врачей, которые соответствуют определенным критериям.

"Они были доставлены в Азербайджан частным самолетом после недельного обучения в Измире",- сказал Байрамлы.