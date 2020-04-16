Ханде Харманджи: В Азербайджане расширены возможности для тестирования людей в связи с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане значительно расширены возможности для тестирования людей в связи с коронавирусом.

Об этом на презентации проекта REACT-C19 сказала руководитель азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в настоящее время в Азербайджане функционируют в связи с этим 18 лабораторий: «До этого их было две. Тесты, которые используются в Азербайджане, производства Германии и других европейских стран».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)