В Азербайджане стартует проект REACT-C19 по мерам борьбы с коронавирусом (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

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БАКУ /Trend / - По инициативе ВОЗ и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию,TƏBİB и минздрава стартует проект REACT-C19 для усиления основных навыков в связи с мерами борьбы с коронавирусом COVID-19 в больницах в регионах Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Выступая на презентации проекта, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы сказал, что в проекте участвуют 19 азербайджанских врачей, работающих в Турции.

Проект нацелен на то, чтобы развивать основные навыки в связи с COVID-19 в региональных больницах для лечения инфицированных больных.

В рамках проекта в региональных больницах планируется применение системы "триаж", налаживание реанимационных услуг, создание необходимых систем для медперсонала больниц и проведение тренингов по их продолжительному использованию, создание в больницах онлайн, мобильных и цифровых технологий для поддержки кадров, которые прошли тренинги.

В составе каждой из команд азербайджанских врачей, приехавших из Турции, есть специалисты по диагностике и лечению SARS (тяжелый острый респираторный синдром), контролю, триажу и управлению случаями заражения.

Следует отметить, что эти специалисты прошли тренинги в ведущих университетах Турции, практику по соответствующим сферам и получили необходимый инструктаж. Наряду с этим, они освоили навыки по борьбе со стрессом. Врачи и медсестры являются специалистами в своей сфере, поэтому тренинги нацелены на повышение их знаний и навыков, в частности для применения дополнительных инновационных медицинских средств. Тренинги в каждой больнице будут проходить под руководством директоров и главврачей в течение 2 недель. В рамках проекта медработники будут осваивать знания на онлайн-платформе для тренингов, видеоуроков от менторов и статистической информации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)