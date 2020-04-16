По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям оказана помощь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям в Баку переданы подарочные наборы с продовольственной помощью.

Как сообщает в четверг Trend, в дни особого карантина, объявленного в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, Фонд Гейдара Алиева доставляет малообеспеченным семьям по всей стране различные подарки.

Напомним, что в рамках деятельности Фонда Гейдара Алиева регулярно реализуются различные проекты, ориентированные на малообеспеченные семьи, лиц, нуждающихся в особой заботе.