В Азербайджане часть штрафов за нарушение ПДД будет перечисляться в госбюджет
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане семь процентов штрафов, применяемых в связи с нарушением правил дорожного движения (ПДД), будут переводиться в государственный бюджет, сообщает в пятницу Trend.
Поправка в связи с этим в закон «О дорожном движении» была обсуждена на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
Комплекс мер, принятых руководством Азербайджана, направлен на всестороннее улучшение ситуации в стране - зарубежные эксперты
Расширяются условия предоставления разрешения на временное проживание в Азербайджане иностранцев и лиц без гражданства
Лента новостей
Комплекс мер, принятых руководством Азербайджана, направлен на всестороннее улучшение ситуации в стране - зарубежные эксперты
Расширяются условия предоставления разрешения на временное проживание в Азербайджане иностранцев и лиц без гражданства
Граждане Азербайджана освобождаются от уголовной ответственности за непредоставление сведений о принятии иностранного гражданства
Число привлеченных к оплачиваемым общественным работам в Азербайджане достигло 54 тысяч человек (ФОТО)
Техническое обновление казахстанского авиаперевозчика отсрочено до возобновления воздушного сообщения
Азербайджан по борьбе с распространением коронавируса предпринял взвешенные меры - российский эксперт
В минтруда Азербайджана создается подсистема «военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование» - Указ
В Азербайджане выявлено еще 44 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 65, скончался один человек – Оперативный штаб
Севиль Микаилова: Защита прав человека в Азербайджане является всесторонней и обеспечивается на высоком уровне
В Азербайджане лица с высоким техническим профобразованием будут приравниваться к суббакалаврам со средне-специальным образованием
Единовременная материальная выплата коснется 7 600 участников Второй мировой войны - минтруда Азербайджана
Письмо о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе распространено в качестве документа Генассамблеи и Совбеза ООН
Национальный онкологический центр принимает участие в XI Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, проводимом онлайн - ФОТО
В Азербайджане обнародованы правила лечения и ухода за детьми и взрослыми, зараженными коронавирусом
Народы Азербайджана и Китая остаются приверженными традициям дружбы и демонстрируют солидарность в эти трудные дни
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в кварталах из жилых зданий для 3042 семей вынужденных переселенцев (ФОТО)