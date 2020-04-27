В Азербайджане названа дата, до которой соцвыплаты в банкоматах можно будет снимать без комиссии

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что режим карантина завершится четвертого мая, люди, получающие пенсии, пособия, социальную помощь, стипендии, смогут снять эти средства из банкоматов без комиссии в течение мая.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заведующий отделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов.

Он сказал, что выплаты по адресной государственной помощи будут осуществлены 28 апреля. Цель заключается в создании условий для получения этой помощи всем семьям, обратившимся в течение месяца.

"Чтобы не допустить создание больших очередей перед банкоматами, для граждан созданы условия, чтобы они могли получить свои пенсии, пособия, социальную помощь, стипендию в любом банкомате без какой-либо комиссии. Соглашение в связи с этим достигнуто на период особого режима карантина. Однако, даже если карантин завершится четвертого мая, данные правила будут оставаться в силе в течение всего месяца. Таким образом мы защищаем наших граждан от вируса", - сказал Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)