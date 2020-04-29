«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО)

Общество 29 апреля 2020 12:42 (UTC+04:00)
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО)

Компания «Norm» продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям в условиях карантина, внедренного во всей стране в связи с пандемией, охватившей в настоящее время весь мир.

На прошлой неделе при организационной поддержке Исполнительной власти Хазарского района и Муниципалитета поселка Бина и в соответствии с предоставленным списком малообеспеченных семей «Norm Sement» оказал продовольственную помощь 350 семьям в поселке Бина/ С участием представителей Исполнительной власти команда «Norm» раздала продуктовые наборы семьям, соблюдая социальную дистанцию и другие правила гигиены.

В настоящее время компания «Norm» принимает различные меры по борьбе с вирусом. Компания перечислила сумму в размере 1 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Кроме этого, в течение этого срока организуются онлайн-тренинги для членов «Norm Ustalar Klubu», являющегося важным проектом компании в сфере корпоративной социальной ответственности, они обеспечиваются специальными средствами защиты, информируются о правилах личной гигиены и социальной изоляции. «Norm Sement», обеспечивающий клиентов медицинскими масками и дезинфекционными средствами, поддерживает своих партнеров в этом плане и поощряет их на внедрение правил самоизоляции с целью предотвращения заражения вирусом.

«Norm», будучи компанией, которая постоянно заботится о безопасности и здоровье клиентов, продолжит проведение такого рода акций социальной помощи. Компания призывает всех к проявлению сочувствия к пожилым и одиноким людям, нуждающимся в особой заботе и внимании, соблюдению требований специального карантинного режима и проявлению гражданской солидарности для успешного преодоления этого сложного периода.

«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Image
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Image
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Image
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Image
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Image
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Image
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Image
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Thumbnail
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Thumbnail
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Thumbnail
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Thumbnail
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Thumbnail
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Thumbnail
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
S&amp;P Global Ratings опубликовало новый обзор по банковскому сектору Узбекистана
S&P Global Ratings опубликовало новый обзор по банковскому сектору Узбекистана
Азербайджан увеличил экспорт хлопчатобумажной пряжи
Азербайджан увеличил экспорт хлопчатобумажной пряжи
Азербайджан активно сотрудничает с зарубежными инвесторами
Азербайджан активно сотрудничает с зарубежными инвесторами
Loading Bars
Лента новостей
Отмечено незначительное сокращение объема транспортировки нефти нацкомпанией Казахстана Энергетика 13:18
Вугар Байрамов: Инвестирование ЕБРР $250 млн. в Азербайджан станет стимулом для развития ненефтяного сектора Экономика 13:10
«Туркменгаз» переобъявил тендер на строительство установки сушки газа Тендеры 13:09
Турция — основной экспортер помидоров в Грузию Бизнес 13:08
Мобильные операторы Узбекистана выделят средства на развитие цифровой экономики ИКТ 13:06
После возобновления работы Бакметрополитена пассажиров будут регулярно предупреждать о социальной дистанции Общество 13:05
Кредитная организация Азербайджана планирует внедрить новейшие технологии Экономика 12:57
Завтра в Азербайджане будет до 25 градусов тепла Общество 12:54
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 12:54
ТОП-10 частных компаний в ненефтяном экспорте Азербайджана Бизнес 12:47
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) Общество 12:42
Китай незначительно увеличил импорт автомобилей из Турции Турция 12:38
Азербайджан предпринял конкретные действия по смягчению экономических последствий пандемии - российский эксперт Политика 12:35
Эйюб Ягубов и Эльчин Иманов "выйдут" в онлайн Культура 12:33
Сокращена площадь посева зерновых в одной из областей Казахстана Бизнес 12:31
ТОП-5 стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции в январе-марте 2020 года Бизнес 12:15
Обсуждена подготовка "Дорожной карты по развитию ветроэнергетики на море в Азербайджане" (ФОТО) Энергетика 12:09
Продлено ограничение на въезд-выезд на госгранице Азербайджана - Оперативный штаб Политика 12:09
S&P Global Ratings опубликовало новый обзор по банковскому сектору Узбекистана Финансы 12:06
Завершились тактические учения ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:01
В Сумгайыте начался ремонт ряда улиц и дорог (ФОТО) Общество 11:58
В Туркменистане обсудили новую Стратегию ЕС для Центральной Азии Туркменистан 11:53
Развитие и управление стартап-проектами - рекомендации эксперта Экономика 11:52
В Узбекистане открыли новое газоконденсатное месторождение Энергетика 11:41
Азербайджан увеличил экспорт хлопчатобумажной пряжи Финансы 11:41
We Are the Champions! Азербайджанские и зарубежные звезды исполнили хит Фредди Меркьюри (ВИДЕО) Культура 11:35
Азербайджан значительно увеличил ненефтяной экспорт посредством "единого окна" Бизнес 11:34
Нефтяная нацкомпания Казахстана нарастила добычу на крупнейших месторождениях страны Энергетика 11:25
В Германии несколько человек с ножами напали на прохожих Европа 11:22
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1932 Армения 11:14
ТОП-10 госкомпаний в ненефтяном экспорте Азербайджана Бизнес 10:58
Турция будет расследовать массовую гибель ястребов у границы с Арменией Турция 10:55
Азербайджан активно сотрудничает с зарубежными инвесторами Финансы 10:52
Число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 517 Грузия 10:47
Испытание коронавирусом: Азербайджан в сравнении с Бельгией - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:42
Туркменистан и UNIDO обсудили реализацию совместных проектов Туркменистан 10:42
Нефть дорожает на 2-11%, отыгрывая потери в начале недели Энергетика 10:40
Граждане пишут: Азербайджанский народ очень счастлив, потому что у него есть такой Президент как Вы, который является примером заботливости, гуманизма Политика 10:39
Объем перевалки грузов через турецкий порт Чешме превысил 300 тыс. тонн Турция 10:28
В Азербайджане снизились платежи иностранными банковскими картами ИКТ 10:28
В первом квартале 2020 года резко сократились грузоперевозки между Турцией и Ираном Турция 10:26
Главы МИД Турции, Румынии и Польши обсудили Сovid-19 Турция 10:25
S&P Global Ratings обновило прогноз роста экономики Узбекистана Финансы 10:20
В январе-марте Иран резко сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:11
Дружба Беларуси и Азербайджана позволяет осваивать новые направления сотрудничества - белорусский эксперт Политика 10:11
В работе Instagram произошел сбой США 10:09
Нефтегазовая компания Казахстана закупит насосные станции Тендеры 09:46
Золото в Азербайджане подорожало Экономика 09:41
Курс маната по отношению к мировым валютам на 29 апреля Экономика 09:40
В Узбекистане выявлены новые случаи заражения коронавирусом Узбекистан 09:37
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:24
ВБ остается сильным и лояльным партнером Грузии Бизнес 09:14
Взрыв прогремел возле базы спецназа в Кабуле Другие страны 09:02
Австралия снимет ограничения на поездки по стране на следующей неделе Другие страны 09:00
Тест на коронавирус футболиста Дибалы четвертый раз дал положительный результат Спорт 08:53
Доходы от автомобильных грузоперевозок в Азербайджане увеличились Транспорт 08:46
На борту эсминца ВМС США 64 человека заразились коронавирусом США 08:44
В Шотландии решили продать идеальное убежище от коронавируса Европа 08:33
В Кыргызстане выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:17
В Сеуле уверены, что Ким Чен Ын в обычном режиме правит КНДР Другие страны 08:06
Коронавирус в Казахстане: количество случаев возросло до 3063 Казахстан 07:55
Европейцев попросили есть больше картошки из-за коронавируса Европа 07:42
В Китае за сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом Другие страны 07:25
Чемпионат Англии по футболу могут возобновить в июне Спорт 07:11
Билл Гейтс удостоен японского ордена Восходящего солнца Другие страны 06:58
Трамп подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности США 06:39
Названа новая глобальная угроза 2020 года В мире 06:16
WSJ: Boeing грозит крупный штраф за плохой контроль качества при сборке 737 MAX США 05:57
Турция продолжает эвакуацию своих граждан из других стран из-за коронавируса Турция 05:42
Цена на нефть Brent растет до $23,54 Энергетика 05:40
Воспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса Европа 05:28
Автоцистерна с газом врезалась в автобус в штате Мехико Другие страны 05:11
Ученые обнаружили общие черты смертельно опасных вирусов В мире 04:55
Колумбия официально стала членом Организации экономического сотрудничества и развития Другие страны 04:37
Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску США 04:16
В Госдепе не стали возлагать на кого-либо ответственность за взрыв в сирийском Африне США 03:59
Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к тысяче Россия 03:37
Двойное убийство в Армении спровоцировало массовые беспорядки и самосуд Армения 03:16
British Airways готовится сократить почти 30% сотрудников из-за кризиса в отрасли Европа 02:52
Номинантами на "Оскар" в 2020 году смогут стать фильмы, которые не находились в прокате В мире 02:31
Ford отчитался об убытках в $2 млрд в I квартале В мире 02:13
Ученые нашли в колониях микробов свойства мозга В мире 01:59
Организаторы: Намеченный на ноябрь Парижский форум мира состоится Европа 01:48
Сума Чакрабарти: Мы делаем все возможное, чтобы в Азербайджане и других странах произошло восстановление после кризиса, чтобы это случилось как можно скорее Политика 01:36
Франция начнет отменять антивирусные ограничения с 11 мая Европа 01:34
Названы выигравшие от коронавируса страны Другие страны 01:26
Президент Ильхам Алиев: Решение о введении ограничительных мер далось нелегко Политика 01:25
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время одна из основных целей нашего экономического развития - уменьшение масштабов теневой экономики Политика 01:20
В работе Twitter произошел сбой В мире 01:17
Президент Ильхам Алиев: Нынешний период для нас – это время, когда мы должны увеличить расходы и оказать помощь неимущим гражданам и предпринимателям Политика 01:12
Советник Трампа считает, что безработица в США может к июню достичь уровня в 16-20% США 01:11
Во Франции изучают вопрос повторного использования медицинских масок Европа 00:58
Хиллари Клинтон поддержала Джо Байдена на предвыборной кампании США 00:42
Число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 500 Россия 00:31
В Азербайджане создана уникальная система для проведения тестов на коронавирус - Огтай Ширалиев Общество 00:28
В Великобритании за сутки умерли почти 590 пациентов с коронавирусом Европа 00:25
WhatsApp запустил долгожданную функцию В мире 00:13
Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 200 тыс. Европа 00:01
Фонд Гейдара Алиева доставит наборы с продовольствием 200 тысячам семей (ВИДЕО) Политика 28 апреля 23:53
В Испании разработали 4-этапный план ослабления коронавирусных ограничений Европа 28 апреля 23:52
Все новости