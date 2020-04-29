«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО)

Компания «Norm» продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям в условиях карантина, внедренного во всей стране в связи с пандемией, охватившей в настоящее время весь мир.

На прошлой неделе при организационной поддержке Исполнительной власти Хазарского района и Муниципалитета поселка Бина и в соответствии с предоставленным списком малообеспеченных семей «Norm Sement» оказал продовольственную помощь 350 семьям в поселке Бина/ С участием представителей Исполнительной власти команда «Norm» раздала продуктовые наборы семьям, соблюдая социальную дистанцию и другие правила гигиены.

В настоящее время компания «Norm» принимает различные меры по борьбе с вирусом. Компания перечислила сумму в размере 1 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Кроме этого, в течение этого срока организуются онлайн-тренинги для членов «Norm Ustalar Klubu», являющегося важным проектом компании в сфере корпоративной социальной ответственности, они обеспечиваются специальными средствами защиты, информируются о правилах личной гигиены и социальной изоляции. «Norm Sement», обеспечивающий клиентов медицинскими масками и дезинфекционными средствами, поддерживает своих партнеров в этом плане и поощряет их на внедрение правил самоизоляции с целью предотвращения заражения вирусом.

«Norm», будучи компанией, которая постоянно заботится о безопасности и здоровье клиентов, продолжит проведение такого рода акций социальной помощи. Компания призывает всех к проявлению сочувствия к пожилым и одиноким людям, нуждающимся в особой заботе и внимании, соблюдению требований специального карантинного режима и проявлению гражданской солидарности для успешного преодоления этого сложного периода.