В Азербайджане продлили срок ограничений на движение пассажирских поездов

БАКУ/Trend/ - Согласно информации Оперативного Штаба при Кабинете министров с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и возможных ее последствий, срок ограничения движения пассажирских поездов продлен до 31-го мая, сообщили Trend в АЖД.

Несмотря на то, что в регионах и городах республики, а также в Нахчыванской Автономной Республике, за исключением городов Баку, Сумгаита, Гянджи, Лянкярана и Апшеронского района, восстановлено межрайонное и междугороднее движение, перевозка общественным транспортом не разрешается.

Напомним, что для более эффективной организации передвижения работников предприятий, деятельность которых необходима в период карантина, электропоезда будут курсировать по Апшеронской кольцевой железной дороге в соответствии с графиком.

Таким образом, пассажирские поезда Баку-Тбилиси-Баку, Баку-Беюк Кесик-Баку, Баку-Кочарли-Балакен-Баку, Баку-Астара-Горадиз-Баку и Баку-Гянджа-Баку не будут осуществлять пассажироперевозки до указанной даты.

Ограничения на внутренние и международные пассажирские перевозки будут применяться до получения последующих указаний.

Напомним, что для более эффективной организации передвижения работников предприятий, деятельность которых необходима в период карантина, электропоезда будут курсировать по Апшеронской кольцевой железной дороге в соответствии с графиком.