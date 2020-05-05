Еще 6 студентов Бакинской Высшей Школы Нефти были приняты на работу без дипломов

БАКУ/ Trend - Студенты 5-го курса факультета химической инженерии Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Джавид Мамедли, Фидан Гулиева, Джавид Меджидов, Фаиг Гаджибалаев, Арзу Абдуллаева и студент пятого курса факультета нефтегазовой инженерии БВШН Эльгюн Юсифов были приняты на работу в международную нефтегазовую компанию Technip FMC в качестве младших инженеров-технологов.

Вышеназванные студенты являются победителями проекта «Магистерская программа по передаче технологических знаний для студентов, обучающихся в области нефти, газа и нефтехимии», реализуемого в рамках меморандума о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и международной нефтегазовой компанией Technip FMC.

В рамках проекта эти студенты прошли обучение на курсах повышения квалификации за рубежом: Фаиг Гаджибалаев, Фидан Гулиева и Джавид Меджидов - в городе Риме, в Италии, Джавид Мамедли и Арзу Абдуллаева – в городе Лионе, во Франции, Эльгюн Юсифов - в городе Бергене, в Норвегии.

Во время учебы на курсах Джавид Мамедли и Арзу Абдуллаева прошли практику в сфере «Зеленых технологий», Фаиг Гаджибалаев, Фидан Гулиева и Джавид Меджидов - в сферах, относящихся к нефтеперерабатывающей промышленности, Эльгюн Юсифов - в сфере подводных технологий.

Несмотря на то, что срок обучения на двухмесячных курсах повышения квалификации был сокращен до одного месяца из-за глобальной пандемии коронавируса, студенты успешно завершили эти курсы и приобрели необходимые знания и навыки.

Учитывая высокие оценки, полученные студентами во время учебы на курсах, руководство компании Technip FMC приняло решение взять их на работу.

Отметим, что штаб-квартиры компании Technip FMC находятся в Лондоне, Париже и Хьюстоне.