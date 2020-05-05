Ибрагим Мамедов о правилах использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Tend/ - Средства, собранные в Фонде поддержки борьбы с коронавирусом, будут использованы только в рамках определенных правил.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает во вторник Trend.

Он подчеркнул, что направления и правила использования средств Фонда определены соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

"Данны средства не могут быть использованы в направлениях отличных от указанных. Средства будут использованы только в рамках определенных правил", - сказал Мамедов.

Пресс-секретарь Кабмина добавил, что в Фонде не предусмотрены средства в связи улучшением соцзащиты сотрудников МВД.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)