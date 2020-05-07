Летнюю сессию в вузах планируется провести в июне-июле – Джейхун Байрамов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Летнюю сессию вузов планируется провести в июне-июле.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

По словам министра, в этом году в вузах не планируется продлевать учебный год: «Экзамены по ряду специальностей будут проводиться в формате онлайн. В случае, если это будет невозможно, то экзамены могут быть организованы в традиционной форме».

Министр добавил, что студенты, не подготовившиеся к сессии в июне-июле, должны проинформировать об этом вузы. Для этих студентов до начала учебного года будет организована отдельная экзаменационная сессия».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)