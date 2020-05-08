Пандемия не окажет серьезного влияния на рост уровня безработицы - Анар Алиев
БАКУ/Trend/ - Пандемия не окажет серьезного влияния на рост уровня безработицы в Азербайджане.
Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев в интервью каналу Yeni TV.
По его словам, анализ проводится совместно с Государственным комитетом статистики.
«Основная задача правительства во время пандемии - обеспечить занятость. Основной уклон сделан на категорию неформально занятых. Эти люди получают только неформальную зарплату и лишены всех компенсаций", - сказал он.
Лента новостей
Сиявуш Новрузов: Отменив праздник 9 Мая, тандем НФА-Мусават заложил основу оккупации наших территорий
Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО)
Тойво Клаар: Необходимо обеспечить скорейшее политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Найдены тела двух нефтяников, пропавших без вести в результате трагедии на месторождении "Гюнешли" в 2015 году
Азербайджан может стать инициатором продвижения новых тенденций в работе Движения неприсоединения - сербский эксперт
Состоится открытие онлайн-выставки, посвященной 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
«Лаборатория Касперского»: В начале 2020 года количество скамерских атак на пользователей выросло в десять раз