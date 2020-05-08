Пандемия не окажет серьезного влияния на рост уровня безработицы - Анар Алиев

БАКУ/Trend/ - Пандемия не окажет серьезного влияния на рост уровня безработицы в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев в интервью каналу Yeni TV.

По его словам, анализ проводится совместно с Государственным комитетом статистики.

«Основная задача правительства во время пандемии - обеспечить занятость. Основной уклон сделан на категорию неформально занятых. Эти люди получают только неформальную зарплату и лишены всех компенсаций", - сказал он.