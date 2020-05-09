Открытие крупных торговых центров до конца мая не ожидается

БАКУ /Trend/ - Вопрос открытия крупных торговых центров стоит на повестке, в связи с этим идут обсуждения.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Trend.

По его словам, открытие крупных торговых центров не ожидается до конца мая. "Но, конечно, оперативный штаб при Кабинете министров проанализирует всю статистику и примет решение в связи с этим. Вполне возможно, что в ближайшие дни торговые центры откроются. Однако могут быть введены ограничения в зонах, которые могут увеличить количество заражений, таких как детские развлекательные центры и объекты общественного питания", - сказал он.