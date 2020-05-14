В Баку завершена установка более 580 лифтов в жилых домах

БАКУ/Trend/ - В жилых зданиях Баку завершилась установка 581 современного лифта, привезенных в столицу в прошлом году, сообщили в четверг Trend в Бакинском ремонтно-лифтовом производственном объединении.

Новые лифты установлены вместо старых с истекшим сроком эксплуатации.

"В 2019 году Президент Ильхам Алиев выделил соответствующие средства, за счет которых было закуплено и доставлено в Баку 542 новых лифта. Часть сэкономленных средств была направлена на приобретение дополнительно еще 39 лифтов. Все лифты установлены и переданы в пользование жильцам".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)