В Баку завершена установка более 580 лифтов в жилых домах
БАКУ/Trend/ - В жилых зданиях Баку завершилась установка 581 современного лифта, привезенных в столицу в прошлом году, сообщили в четверг Trend в Бакинском ремонтно-лифтовом производственном объединении.
Новые лифты установлены вместо старых с истекшим сроком эксплуатации.
"В 2019 году Президент Ильхам Алиев выделил соответствующие средства, за счет которых было закуплено и доставлено в Баку 542 новых лифта. Часть сэкономленных средств была направлена на приобретение дополнительно еще 39 лифтов. Все лифты установлены и переданы в пользование жильцам".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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