Состоялась видеоконференция с участием диаспоры Азербайджана в Австралии и Новой Зеландии (ФОТО)

Общество 14 мая 2020 13:41 (UTC+04:00)
Состоялась видеоконференция с участием диаспоры Азербайджана в Австралии и Новой Зеландии (ФОТО)

БАКУ/ Trend - По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой организована видеоконференция с руководителями и представителями азербайджанской диаспоры в Австралийском Союзе и Новой Зеландии.

В виртуальном мероприятии принимали участие председатель Австралийско-Азербайджанской ассоциации Микаил Ойта, председатель Объединения азербайджано-турецкой дружбы Австралии Имамеддин Гасымов, студент первого курса факультета менеджмента Колледжа Гринвич (Greenwitch) Ульви Мусаев, члены Ассоциации культуры Австралия-Азербайджан "Виктория" Ниджат Гаджиев и Рауф Шукюров, предприниматель Хураман Армстронг дествующая в городах Сидней и Мельбурн Австралии, владелец Группы компаний недвижимости Тофиг Мамедов, председатель Общества дружбы Новая Зеландия-Азербайджан "Aзери" Галиб Махмудов из Новой Зеландии и ответственные сотрудники Государственного комитета Фуад Керимов, Фуад Исмаилзаде и Гюльмира Велиева.

В ходе обсуждений говорилось о влиянии ситуации, сложившейся в связи с пандемией COVID-19, на образ жизни и деятельность наших соотечественников, отношениях между нашими организациями диаспоры, активности наших соотечественников, подготовке к постпандемическому периоду и планах на будущее.

Было отмечено, что укрепление и интенсификация связей с Государственным комитетом по работе с диаспорой чрезвычайно важны с точки зрения осуществления нашими соотечественниками более организованной и системной деятельности.

В ходе мероприятия прозвучали различные предложения относительно организации в Австралии и Новой Зеландии выставок азербайджанских, в частности, карабахских, ковров, а также возможностей наших соотечественников азербайджанского происхождения быть представленными в правительстве и парламенте Австралии.

В заключение Государственный комитет с удовлетворением отметил важность проведения в сложившейся ситуации видеоконференций с различными диаспорскими организациями и целесообразность регулярной организации таких встреч в будущем.

Состоялась видеоконференция с участием диаспоры Азербайджана в Австралии и Новой Зеландии (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась видеоконференция с участием диаспоры Азербайджана в Австралии и Новой Зеландии (ФОТО) - Gallery Image
Состоялась видеоконференция с участием диаспоры Азербайджана в Австралии и Новой Зеландии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялась видеоконференция с участием диаспоры Азербайджана в Австралии и Новой Зеландии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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