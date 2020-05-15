В Азербайджане предусмотрена административная ответственность за неношение масок

Общество 15 мая 2020 18:45 (UTC+04:00)
В Азербайджане предусмотрена административная ответственность за неношение масок

БАКУ /Trend/ - Лица без медицинских масок в Азербайджане могут быть привлечены к административной ответственности.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.

Он напомнил, что за нарушение правил карантина предусмотрена даже уголовная ответственность.

"Возможно привлечение к административной ответственности за не ношение медицинской маски. Поэтому ношение защитных средств в общественных местах обязательно", - добавил Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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