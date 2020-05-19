Минобразования Азербайджана: Телеуроки будут транслироваться и в праздничные дни

БАКУ/Trend/ - Телеуроки на канале Mədəniyyət («Культура») будут транслироваться и в праздничные дни – с 23 по 30 мая, сказал во вторник Trend завсектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов.

Он отметил, что последний выпуск телеуроков выйдет в эфир 12 июня.

Валехов подчеркнул, что за установленный период программа обучения будет полностью охвачена.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса с 3 марта во всех образовательных учреждениях Азербайджана учебный процесс был приостановлен. Поэтому с 11 марта на телеканалах страны стартовали телеуроки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)