БАКУ /Trend/ - В Баку снесено свыше 1 200 непригодных для проживания зданий, сообщили в среду Trend в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Баку.

«В соответствии с Решением Кабмина № 86 от 25 февраля 2016 года в районах столицы продолжается снос зданий, находящихся в аварийном состоянии, и срок эксплуатации которых истек. Согласно данному Решению, непригодными являются свыше 3 тысяч зданий, и до сегодняшнего дня снесено более 1 200, а на их месте построены новые. Этот процесс продолжается, и в период строительства новых домов жильцам снесенных домов выплачивается арендная плата. По окончании строительства им предоставляется новая жилплощадь, которая на 20% больше прежней», - сказали в департаменте.

Как было отмечено, несколько дней назад в Наримановском районе обрушился балкон аварийного здания, построенного в 1958 году. Это здание тоже находится в списке непригодных для проживания, и в ближайшие дни начнутся работы по его сносу.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)