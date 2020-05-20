Минобразования Азербайджана о выдаче аттестатов выпускникам школ

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выдача аттестатов учащимся выпускных классов зависит от даты проведения выпускных экзаменов, сказал в среду Trend заместитель заведующего отделом по общему и дошкольному образованию минобразования Орхан Аббасов.

«Одной из основных структур по решению данного вопроса является Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), который и организует проведение выпускных экзаменов. Все детали учтены и на их основании будут предприняты очередные шаги. Общественность будет информироваться обо всех процессах. Самое главное, что этот вопрос не будет препятствовать продолжению обучения учащихся», - сказал Аббасов

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)