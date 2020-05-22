Рамин Байрамлы: Пик инфицирования коронавирусом в Азербайджане пришелся на прошлую неделю

БАКУ/Trend/ - Пик инфицирования коронавирусом в Азербайджане пришелся на прошлую неделю.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в пятницу Trend.

По его словам, на прошлой неделе, точнее 16 мая, было зафиксировано рекордное число новых заражений - 158 случаев.

"На прошлой неделе было выявлено 755 фактов инфицирования. А на этой неделе эта цифра составила 581. Мы все еще наблюдаем высокую интенсивность заражения", - сказал Байрамлы.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя расслабляться, правила должны соблюдаться.

"Сложно сформулировать конкретную мысль о стабильности ситуации, поскольку в различные дни наблюдались различные показатели, цифры колебались. Ожидаем, что число излечившихся увеличится на следующей неделе", - отметил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова )