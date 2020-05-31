Выпущена почтовая марка по случаю 100-летнего юбилея выдающейся актрисы Лейлы Бадирбейли (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - ООО "Азермарка", функционирующее при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, выпустило почтовую марку по случаю 100-летия выдающейся азербайджанской актрисы Лейлы Бадирбейли.
Как сообщили Trend из министерства, на марке, созданной главным художником "Азермарка" Вугаром Айюбовым, изображен графический портрет актрисы. Вертикальное расположение марок на листе из 16 (4х4) марок напоминает пленочную ленту. На каждую марку приходится 1 целый и 2 неполных "кадра".
Марки были напечатаны Бобруйской объединенной типографией в Беларуси тиражом 300 000 экземпляров. В то же время было подготовлено 200 конвертов "Birinci gün" (Первый день).
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