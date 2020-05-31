Заха Хадид и ee детище – Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
31 мая 2004 года архитектор Заха Хадид стала первой женщиной, получившей престижную Притцкеровскую премию. Спустя три года Заха Хадид завершила работу над одним из своих самых амбициозных проектов – Центром Гейдара Алиева в Баку, сообщает Trend со ссылкой на National Geographic Россия.
Когда Заха Хадид вышла из Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге обладательницей Притцкеровской премии, в ее портфолио уже числились знаменитые проекты: реконструированный лыжный трамплин в австрийском Инсбруке и Центр современного искусства в Цинциннати (штат Огайо).
В 2007 году в столице Азербайджана начнется масштабная стройка. На месте завода будет заложен Культурный центр, под причудливыми сводами которого впоследствии разместятся музей, конференц-залы и офисы администрации.
Сегодня Центр Гейдара Алиева остается визитной карточкой Азербайджана – и излюбленным местом бакинцев: внутри проходят культурные мероприятия, а у его стен прогуливаются горожане и играют дети. Представляем magnum opus несравненной Захи Хадид – таким, как его видят наши читатели.