В ряде городов Азербайджана может быть ограничен выход людей на улицу — Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане с каждым днем растет минимум на 200 человек.

Как сообщает в среду Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, Оперативный штаб уже обратился по назначению для введения запрета на выход на улицу в оранжевых зонах.

"Наше предложение связано с такими городами как Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронским районом. В течение следующих 2-3 месяцев возможно введение ограничения в связи с выходом на улицу в выходные и праздничные дни. Это предложение основывается на международную практику", - сказал Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)