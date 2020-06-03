Оперативный штаб об экзаменах, попадающих на выходные

БАКУ /Trend/ - Если территории на которых проводятся экзамены, относятся к первому кластеру, они могут быть перенесены.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, по другим кластерам время экзаменов останется без изменений. Детальная информация об этом будет предоставлена завтра.

"Ограничения, которые предусматриваются в выходные, будут касаться оранжевых кластеров. В зависимости от эпидемиологической ситуации, в последующие недели ограничения могут быть введены по всей стране. Это зависит от того, будут ли люди соблюдать правила", - сказал Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)