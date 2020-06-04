В Азербайджане дипломатический корпус может работать в выходные

БАКУ /Trend/ - Представители дипкорпуса в Азербайджане будут работать в выходные, поскольку некоторые посольства работают в субботние и воскресные дни.

Как передает в четверг Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он вновь рекомендовал частным предприятиям вызывать на работу только ограниченное число работников.

"Решение в связи с рабочим режимом дипкорпуса таково, что мы можем только рекомендовать им вызвать на работу ограниченное количество работников", - подчеркнул Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)