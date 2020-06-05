Иса Габиббейли: Прием в докторантуру НАНА предполагается в июле-августе

БАКУ /Trend/ - Прием в докторантуру предполагается в июле-августе текущего года.

Об этом в пятницу сказал Trend первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли.

По его словам, до прошлого года прием в докторантуру проводился в ноябре-декабре, что вызывало определенные трудности в организации обучения в докторантуре.

"Поэтому планируется проведение процесса в июле-августе. Наше решение останется в силе, если в связи с проведением экзаменов не возникнут проблемы из-за пандемии", - сказал Габиббейли.

Академик добавил, что в правилах проведения экзаменов никаких изменений нет.

"Экзамены будут проводиться, как и в прошлом году. Экзамены по специальности будут организованы в централизованном порядке соответствующими институтами, а экзамен по философии — Национальной академией наук Азербайджана. Экзамен по иностранному языку проводится Государственным экзаменационным центром", - добавил Иса Габиббейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)