В Азербайджане завершается прием документов в рамках конкурса по смене места работы учителей
БАКУ/Trend/ - Сегодня в Азербайджане завершается электронный прием документов в рамках конкурса по смене места работы учителей, трудящихся в государственных общеобразовательных заведениях, входящих в систему министерства образования, на основании бессрочного контракта.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны сегодня до 23:59 пройти регистрацию по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme.
В конкурсе по смене места работы смогут принять участие только те кандидаты, которые подтвердят свои заявки до указанной даты.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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