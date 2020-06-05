В Азербайджане завершается прием документов в рамках конкурса по смене места работы учителей

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Азербайджане завершается электронный прием документов в рамках конкурса по смене места работы учителей, трудящихся в государственных общеобразовательных заведениях, входящих в систему министерства образования, на основании бессрочного контракта.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны сегодня до 23:59 пройти регистрацию по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme.

В конкурсе по смене места работы смогут принять участие только те кандидаты, которые подтвердят свои заявки до указанной даты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)