В Википедии создан раздел на узбекском языке об Ахмедие Джебраилове (ФОТО)

БАКУ/Trend - В рамках очередного проекта Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане в Международной электронной энциклопедии "Википедия" создан раздел на узбекском языке об участнике французского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны, принимавшем участие в боевых действиях за свободу Франции под псевдонимом "Армед Мишель", "Рюс Ахмед", "Харго", о легендарном герое партизанского движения, советском солдате – азербайджанце Ахмедие Джебраилове, сообщает Trend со ссылкой на Центр.

В созданном разделе нашли своё отражение информация и факты о жизни героя, подвигах в войне, а также в движении сопротивления, его участие в освобождении ряда французских городов, о выступлении от имени всех советских солдат на митинге по случаю освобождения Парижа и другое.

Азербайджанцы, активно участвуя во Второй мировой войне, сыграли значимую роль в достижении победы над фашизмом. О героизме Ази Асланова, Мехти Гусейнзаде, Ахмедии Джебраилове и других азербайджанских бойцах имеется много информации не только в Азербайджане, но и за пределами страны и к их личностям проявляется большой интерес.

В разделе представлены жизнь Джебраилова, его участие в боях, жизнь, проведённая в плену, затем последующее участие в движении Сопротивления, подвиги, проявленные в борьбе за освобождение Франции от нацистов, вручение ему наград за героизм бывшим руководством СССР и Францией.

Отмечается, что Ахмедия Джебраилов за свой героизм был удостоен многочисленных наград Франции, включая высший орден Почётного легиона. Память о советском военнослужащем и после его смерти не угасла. В 1995 году, в первую годовщину смерти, на его могиле был установлен бронзовый памятник, а в 1998 году он посмертно был награждён дипломом благодарности.

В разделе широко освещены борьба азербайджанцев с нацистами в различных партизанских отрядах, их участие в освобождении стран Европы от фашистской оккупации, даны сведения о героических сыновьях Азербайджана, павших в этой войне.

С разделом об Ахмедие Джебраилове, созданном на узбекском языке в Википедии, можно ознакомиться по ссылке https://uz.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya_Jabrailov.

Кроме того, согласно проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в узбекской прессе были опубликованы многочисленные статьи о нашем герое.

На сайтах и в газетах Узбекистана fikr.uz, nargis.uz и "Вечерний Ташкент" были опубликованы обширные статьи о героизме Джабраилова, ветерана Второй мировой войны, партизана, одного из самых ярких представителей французского движения сопротивления, который был в первых рядах борьбы азербайджанского народа против фашизма.

Отмечается, что победа над фашизмом во Второй мировой войне была достигнута за счёт человеческих и материальных ресурсов азербайджанского народа наряду с другими странами. Подчёркивается, что около 600 тысяч азербайджанцев приняли участие в войне, более 300 тысяч из них были убиты или пропали без вести. Написано, что решимость Джабраилова в борьбе с фашизмом является огромным вкладом азербайджанского народа в победу над фашизмом.

Со статьями «Азербайджанский герой в борьбе с фашизмом» (http://fikr.uz/blog/poems/fashizimga-qarshi-kurashgan-ozarbayjonlik-qahramon.html), «Азербайджанский герой Франции» (http://nargis.uz/?p=3025) «Незабываемый героизм» (https://vtopoytaxt.uz/jamiyat/news_post/tarihga-nazar) можно ознакомиться по указанным ссылкам.

Как сообщили в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева, в Узбекистане осуществляется обмен опытом и сотрудничество в этом направлении между добровольцами данного Центра и Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).