В Баку сотрудники полиции доставили беременную женщину в больницу (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Баку сотрудники полиции доставили беременную женщину в больницу.
Как сообщает Trend, вчера в 23:30 в поселке Бина Хазарского района гражданин обратился к сотрудникам полиции и сообщил, что состояние его жены ухудшилось.
Сотрудники полиции незамедлительно доставили этих граждан в гинекологическое отделение Клинического медицинского центра № 1.
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