В Баку полиция помогла женщине, у которой не было разрешения, посетить похороны сестры (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Баку женщина, у которой в день жесткого карантинного режима скончалась сестра, попросила помощи у сотрудников полиции.
Как передает Trend, женщина обратилась с просьбой к патрулю дорожной полиции на проспекте Гейдара Алиева отвести ее на похороны сестры, отметив, что не может посетить их из-за отсутствия соответствующего разрешения.
Сотрудники полиции приняли во внимание просьбу женщины и на служебной машине отвезли ее в место назначения.
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 314 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 125, скончались 4 человека – Оперативный штаб
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО)
Муса Гулиев: Совет Европы потерял свой престиж и становится все более теряющей к себе уважение организацией