В рамках проекта "Здоровое образование - здоровая нация“ в 34 азербайджанских школах будет осуществлен прием в 1-е классы

БАКУ/Trend/ - Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ с целью продолжения реализации проекта "Здоровое образование - здоровая нация" в общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, согласно документу, в следующем учебном году будет осуществлен прием в 49 первых классов 34 общеобразовательных учреждений. Во всех таких учреждениях, где внедрены технологии здорового образования, будут организованы группы дошкольной подготовки, в которые также будет проведен прием.

В рамках программы предусматривается привлечь учителей, преподающих в таких первых классах, к тренингам, а также регулярное просвещение родителей о сути, целях и задачах этих технологий.

Отметим, что в 15 первых классах шести средних школ Баку и Сумгайыта с 2014-2015 учебного года реализуется проект "Здоровое образование - здоровая нация". Цель проекта - защита здоровья учащихся общеобразовательных школ, повышение достижений в учебе и творчестве. В настоящее время в 39 школах отремонтированы и оборудованы кабинеты для обучения школьников 183 начальных классов на основании технологии "Здоровое образование". Результаты медицинских, психологических, социологических, педагогических мониторингов показали, что технологии здорового образования создают благоприятные условия для физико-психологического развития учащихся, улучшения их психо-эмоционального состояния, показателей успеваемости.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)