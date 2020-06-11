Расширение автотрассы Баку-Сумгайыт завершится на следующей неделе

БАКУ/Trend/ - Работы по расширению трассы Баку-Сумгайыт по определенным причинам затягиваются, сказал в четверг Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, в данный момент идут завершающие работы: «Согласно графику, процесс расширения дороги должен был завершиться в конце мая – первой декаде июня. Работы шли по графику, но по не зависящим от нас причинам в завершающих работах появились задержки. Поэтому мы не смогли закончить работы в срок, установленный по графику».

По его словам, работы на дороге полностью будут завершены на следующей неделе.

Напомним, что по указанию Президента Ильхама Алиева с целью устранения заторов на трассе Баку-Сумгайыт началось расширение дороги. На участке от станции метро «20 Января» до Масазырского круга были проведены работы по расширению.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)