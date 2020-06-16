У двух сотрудников парламента Азербайджана выявлен коронавирус
БАКУ /Trend/ - Среди сотрудников Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана регулярно проводятся тесты на коронавирусную инфекцию "COVİD 19, сообщили во вторник Trend в парламенте.
В результате проведенных тестов у двух сотрудников Управления дел Милли Меджлиса тест на коронавирус оказался положительным. Они, а также другие сотрудники, с которыми они находились в контакте, были взяты под врачебный контроль. Самочувствие этих лиц в настоящее время хорошее, повышенной температуры и других симптомов инфекции у них не наблюдается.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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