"Азерсу": Подача воды в поселок Бинагадинского района Баку восстановлена

БАКУ/Trend/ - Подача воды в поселок Гюлюстан Бинагадинского района Баку восстановлена, сказал в среду Trend завотделом по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, водоснабжение было восстановлено вчера вечером: "В связи с тем, что был нарушен гидравлический режим на магистральном водопроводе давление воды на этой территории упало. Вода напрямую подавалась с линии Джейранбатан-Гала, потому и появились проблемы. Со вчерашнего вечера давление на линии нормализовалось, и водоснабжение было восстановлено".

Джабраиллы также добавил, что "Азерсу" осуществляет дополнительные меры по улучшению водоснабжения этой территории.

Напомним, что в вышеназванном поселке Бинагадинского района несколько дней были проблемы с подачей воды.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)