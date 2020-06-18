В Азербайджане продлен особый режим карантина

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане особый режим карантина продлен до первого августа.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, данное решение принято после детального анализа эпидемиологической ситуации в Азербайджане.