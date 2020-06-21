Сотрудники АПБ Азербайджана провели проверки еще у 421 субъекта предпринимательства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью контроля по исполнению методических указаний по профилактике коронавируса COVİD-19, утвержденных постановлением Кабинета Министров, Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает рейды в субъектах предпринимательства, занятых в сфере общепита и продажи пищевых продуктов.

Как сообщили в в воскресенье Trend в АПБ, сотрудники агентства 20 июня 2020 года провели рейды в 207 объектах общепита, 214 пунктах продажи пищевых продуктов, в целом в 421 субъекте предпринимательства в Баку и регионах. Владельцам были разъяснены требования законодательства в сфере пищевой безопасности, были даны обязательные к исполнению поручения, а также рекомендации.

В 100 субъектах предпринимательства были выявлены грубые нарушения правил, изложенных в методических указаниях, утвержденных соответствующими постановлениями Кабинета министров. По выявленным нарушениями в отношении этих субъектов были приняты административные меры.

Наиболее грубые нарушения выявлены в городе Гянджа, в Шабранском, Нефтчалиснком, Гёкчайском, Габалинском, Товузском, Лянкяранском районах.

Отмечается, что агентство и в дальнейшем продолжит аналогичные проверки и мониторинги в субъектах предпринимательства в Баку и регионах, в отношении предпринимателей, не соблюдающих требования утвержденных постановлением Кабинета министров методических указаний, будут приняты жесткие меры.